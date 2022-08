Aspettando il gran finale a settembre, proseguono gli eventi del Trevignano Summer Fest

Quattro le organizzazioni che sotto la regia del Comune di Trevignano, hanno dato vita al travolgente calendario estivo: Trevignano Proms con eventi di musica sinfonica, Serate Corsare, con appuntamenti dedicati al raggae, jazz e rock, Incontri con le serate dedicate alla contaminazione tra Cinema e Musica e ATP Trevignano con un folto palinsesto di eventi musicali e teatrali che hanno come protagonisti artisti locali.

Il 16 agosto, vi attende la serata cover musicale con Icaro Renato Zero Tribute Band Il più fedele e rappresentativo omaggio ispirato ai live del grande Renato Zero. Uno show completo, curato in ogni dettaglio, sorprendentemente evocativo e dal grande impatto scenico e musicale, a Piazza del Molo, con la tribute band più acclamata d’Italia.

Il 20 agosto al palco sul lago un grande classico dell’estate trevignanese, sulle note del rock con gli Strange People, band di talenti locali: da Dylan a Neil Young, con incursioni nel country e nelle sonorità blues.

Il 27 agosto si va in scena con Fantasme, la performance teatrale della compagnia Teatrosophia uno spettacolo al femminile per la regia di Guido Lomoro che si svolge nei punti più suggestivi del borgo. In scena: Maria Concetta Borgese, Marta Iacopini, Silvia Mazzotta. Con loro, le note composte ed eseguite dal vivo dal maestro Theo Allegretti. I testi sono tratti dal libro Fantasme scritto di Claudio Marrucci e Carmela Parissi.

Il 28 al Palco sul Lago Double bill: Emiliano Caroselli trio feat Max Ionata

Marta Capponi vocalist, compositrice e improvvisatrice romana, londinese di adozione, acclamata dalla critica e della scena jazz inglese per la sua grande personalità artistica ed una vocalità poliedrica che le permette di spaziare dal repertorio jazz al brasiliano passando per il folk e le sue composizioni originali. In concerto con Max Ionata, considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero. Ha all’attivo la pubblicazione di oltre settanta dischi e collaborazioni con musicisti italiani ed internazionali.