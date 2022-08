Il Papa ha ricevuto ieri in udienza in Vaticano l’ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash. “‘Sono molto vicino all’Ucraina e voglio esprimere questa vicinanza con la mia visita all’Ucraina’, parole importanti di Papa Francesco espresse durante l’odierno incontro con il Santo Padre – ha scritto su Twitter Yurash – l’Ucraina vuole incontrare e salutare Sua Santità il più presto possibile, anche prima del suo viaggio in Kazakistan”.