Fiumicino, Ncc abusivi, parla Diego Righini 

“La Prefettura di Roma soffoca l’illegalità ma non risolve i problemi degli onesti NCC di Roma e Fiumicino”. E’ quanto afferma Diego Righini presidente della Federazione della PMI Confartigianato Città Metropolitana di Roma.

La Confartigianato è attualmente l’Associazione datoriale maggiormente rappresentativa della categoria NCC all’Aeroporto di Fiumicino ma, come ribadisce Righini, “non viene ascoltata fino in fondo”.

“Tutte le attività di repressione adottate dalla Prefettura di Roma”, spiega Diego Righini, “sulle richieste del giovane e inesperto Assessore Alessandro Onorato sono efficaci pochi giorni, e per Onorato sono motivo di facili entusiasmi. Reprimere con retate autisti abusivi provoca solo l’allontanamento momentaneo di chi pratica l’attività di trasporto persone taxi o NCC abusivamente. Solo dando diritti e agevolazioni agli NCC sub-concessionari di Aeroporti di Roma si può arrivare alla sostituzione definitiva degli abusivi con gli NCC regolari.”

Il Presidente Federazione PMI Confartigianato Città Metropolitana di Roma, Diego Righini ricorda che “il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi ha preso un impegno formale con la Confartigianato nel fare riconoscere da Aeroporti di Roma gli stalli come Rimesse NCC e ad aprire un ufficio informazioni NCC agli sbarchi dei passeggeri. Quando queste due soluzioni saranno praticate allora ci saranno in Aeroporto di Fiumicino solo NCC e Taxi regolari. Per questo motivo chiediamo, conclude Diego Righini Confartigianato di Roma, all’Assessore Alessandro Onorato nell’agire nella giusta direzione evitando di festeggiare solo sulle attività repressive, necessarie ma non sufficienti, a riportare l’Aeroporto di Fiumicino a un servizio di trasporto persone al prestigio degli altri Aeroporti d’Europa come Milano, Londra, Parigi, Madrid e Bruxelles”.