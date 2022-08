Donne, 300 mila euro per progetti di prevenzione dei comuni del Lazio

È stato pubblicato l’avviso che stanzia 300mila euro del bilancio regionale per finanziare progetti dei Comuni del Lazio e dei Municipi di Roma Capitale, in forma singola o associata, in collaborazione con enti del Terzo settore aventi comprovata esperienza in materia di contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari opportunità e in partenariato con scuole, enti museali, biblioteche, luoghi della cultura aventi i requisiti richiesti, per la presentazione di progetti di prevenzione e di contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità.

Saranno ammessi a contributo progetti di comunicazione e di sensibilizzazione su diversi temi, pensiamo alla toponomastica femminile, all’educazione ai sentimenti, alla promozione del ruolo delle donne nelle discipline scientifiche e alla valorizzazione della storia e della cultura dell’emancipazione femminile. Il contributo potrà coprire sino all’80% delle spese ammissibili, per un ammontare massimo di 5.000,00 euro.

Un bando che vuole premiare il virtuosismo di amministrazioni locali, associazioni e realtà che da sempre mettono al centro le questioni di genere per la realizzazione di progetti collettivi e condivisi di sensibilizzazione, prevenzione, informazione contro la violenza maschile sulle donne e la promozione della cultura delle pari opportunità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 30 settembre.