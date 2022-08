Covid, la Nuova Zelanda ha riaperto le frontiere

La Nuova Zelanda riapre i suoi confini a tutti i visitatori a più di due anni dalla loro chiusura per contenere l’epidemia di covid-19. Wellington aveva iniziato a riaprire gradualmente dallo scorso febbraio, a partire dai propri cittadini ma con quote stringenti. E’ prevista la presentazione del certificato di vaccinazione o di esenzione approvata. Il provvedimento dà anche il via libera all’ingresso delle navi da crociera nel Paese, nonché la ripresa di tutte le attività didattiche per gli studenti stranieri. La Nuova Zelanda ha vaccinato il 96% della popolazione con due dosi. Il Covid ha colpito 1,6 milioni di persone, con più di 1.500 morti dall’inizio della pandemia.