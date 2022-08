Quarantadue anni fa la strage di Bologna

E’ oggi il 42/o anniversario della strage alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone. Le celebrazioni sono iniziate con l’arrivo al Parco della Montagnola, tra le 6.30 e le 8.30, delle staffette podistiche e ciclistiche “’Per non dimenticare”. In mattinata, nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio, il sindaco di Bologna Matteo Lepore incontrerà i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Durante l’incontro sono previsti gli interventi del presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del ministro Patrizio Bianchi.