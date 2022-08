Minnucci e Torquati, il punto sull’estrazione del litio nell’area di Campagnano

“Con l’audizione della Commissione Ambiente di questo pomeriggio in Regione Lazio, proseguiamo il lavoro di approfondimento sulla questione dell’estrazione del litio nell’area ricadente nel Comune di Campagnano, tema diventato negli ultimi mesi di interesse pubblico ma che allo stesso tempo ha destato non poca preoccupazione tra la cittadinanza.

L’autorizzazione che la Regione ha rilasciato alla Vulcan Energy è solo ed esclusivamente per uno studio di tipo esplorativo, utile a confermare i dati della presenza di litio che Enel ha riscontrato già negli anni ’70 – ’80, senza che alcuna attività invasiva sia prevista per il territorio.

Una fase che avrà la durata di circa un anno e che in base ai risultati consentirà alla società di decidere se e come procedere. Nel caso il progetto dovesse evolversi, dopo il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte della Regione, tutte le altre fasi saranno svolte tramite tecnologie avanzate senza emissioni e produzione di rifiuti e senza prevedere consumo di suolo e la realizzazione di grossi impianti.

Quando parliamo di transizione ecologica, parliamo anche di questo, di temi concreti e di opportunità per il nostro territorio e per l’intero Paese. In attesa dei risultati della prima fase, continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, lavorando a garanzia della tutela dell’ambiente e nel rispetto della cittadinanza che merita il pieno coinvolgimento sulla programmazione degli interventi e sulle fasi del progetto.”

Così in una nota congiunta il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci e il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.