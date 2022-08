Ladispoli, successo per il Summer Fest

Si è conclusa la tre giorni di concerti che ha visto Piazza Rossellini, il cuore di Ladispoli, protagonista della festa più clamorosa dell’estate ladispolana.

“Era da tempo che non si vedeva un evento del genere -ha commentato il Sindaco Alessandro Grando – con tanta partecipazione e tanto entusiasmo. A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio il presidente della Pro Loco Claudio Nardocci e tutti i suoi collaboratori, che hanno curato l’organizzazione dell’evento in maniera impeccabile in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune guidato dalla dott.ssa Lia Senzamici e dall’Assessore Marco Porro. Rivolgo inoltre un doveroso ringraziamento alle Forze dell’Ordine, che hanno garantito che la manifestazione si svolgesse nella massima sicurezza, e alle associazioni Avalon, Fare Ambiente, Nogra, Assovoce e Unpee per il loro fondamentale apporto. Siamo veramente felici per la grande riuscita della terza edizione del Summer Fest – ha concluso il Sindaco – Abbiamo dato la possibilità a migliaia di persone di assistere gratuitamente a concerti di grande livello, accontentando i gusti musicali di tutte le fasce d’età”.

Anche l’Assessore al Turismo Marco Porro ha espresso la sua soddisfazione: “Era il mio primo Summer Fest da Assessore e la buona riuscita per me era importantissima. Sono contento della partecipazione che c’è stata, stimiamo circa 20.000 presenze nella tre giorni, e dei complimenti ricevuti, che vanno girati ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione.

Il rilancio turistico della città passa anche dall’organizzazione di grandi eventi, che regalano entusiasmo e freschezza a tutto il comprensorio. L’estate comunque non è finita, in Piazza Rossellini continua il nostro programma “LadispoLIVE” e tra una settimana sveleremo la data della festa di chiusura dell’estate con Cristina D’Avena”.