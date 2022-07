Left Wing, Biolghini: “Serve una politica integrata su droghe e dipendenze”

Il consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale delegata alle politiche sociali, Tiziana Biolghini, ha partecipato ieri al dibattito “Per una nuova politica sulle droghe e le dipendenze” alla Nona festa di Left Wing, al Parco Virgiliano.

“Nel dibattito, si è evidenziato quanto il tema delle dipendenze vada inserito in un più ampio contesto di politiche umanitarie e servizi al cittadino. Come Città metropolitana abbiamo intrapreso un percorso per riscrivere politiche efficaci e di qualità per garantire nuove strategie di prevenzione, di riduzione del danno e di presa in carico sulle dipendenze. Siamo stati promotori della Rete delle Città italiane per una politica innovativa sulle droghe, e crediamo fortemente che sia necessario co-progettare e co-programmare interventi insieme a comunità e associazioni, includendoli assieme alle istituzioni nel percorso e nelle attività. il terzo settore ha vissuto anni di abbandono e di emarginazione, ma le forze sociali devono poter riconoscere nelle istituzioni interlocutori affidabili e viceversa le istituzioni devono saper coinvolgere e sostenere le diverse realtà, perché il cambiamento si può e si deve fare insieme. Il fenomeno delle droghe e dipendenze deve essere affrontato in tutti i suoi aspetti, dall’educazione alla tutela della salute, ed è correlato ad altri fenomeni, come la reclusione e la post-detenzione, per cui solo attraverso strategie di sistema e la collaborazione di tutti si possono affrontare e risolvere le cause e le conseguenze del fenomeno”.

Tiziana Biolghini, consigliere delegata alle politiche sociali CMRC