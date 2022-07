La ceretana Di Marziantonio è bronzo nello skeet di coppa del mondo

Chiara Di Marziantonio è salita sul podio individuale di Skeet della Coppa del Mondo ISSF in Korea per mettersi al collo la medaglia di bronzo.

La tiratrice dell’Esercito Italiano, originaria di Cerveteri (RM), ha chiuso le qualificazioni in quinta posizione assoluta grazie al punteggio di 117/125 (+11) ed ha brillantemente superato la semifinale meritandosi l’accesso al round che ha assegnato le medaglie in palio oggi.

Alla fine con 23/30 è salita sul terzo gradino del podio, il primo da senior in una Coppa del Mondo, superata solo dalla Francese Lucie Anastassiou e dalla britannica Amber Hill.

“E’ stata una gara sofferta perché venivo da un momento di buio della mia carriera sportiva. Sono contenta, davvero. Una medaglia in Coppa del Mondo la volevo da tanto tempo – ha spiegato al termine della gara – Questo risultato mi aiuterà a lavorare con rinnovato impegno e a darmi nuovo slancio. Ringrazio la Federazione, il Ct Andrea Benelli, il mio allenatore Carmine Ambrosanio e l’Esercito Italiano per il sostegno che mi assicurano in questo mio percorso sportivo, ed i miei compagni di avventura qui in Korea. Sono stati il valore aggiunto di questa trasferta”.

In semifinale è entrata anche Simona Scocchetti (Esercito Italiano) di Tarquinia, ottava al termine delle qualificazioni e poi quinta con 25/30.