Roma, XV municipio, doppio appuntamento culturale nel fine settimana

“Con gli appuntamenti di venerdì 15 e sabato 16 luglio a Cesano si chiude la rassegna dell’estate romana in Municipio XV. Quattro fine settimana, da giugno a metà luglio, che hanno visto come protagonisti assoluti i nostri quartieri.

Da Isola Farnese a Grottarossa, poi ancora Fleming, Labaro e Cesano per una programmazione, per cui non posso che ringraziare la compagnia teatrale Controtempo Theatre per l’intera organizzazione, che ha coinvolto le associazioni culturali, sportive e di volontariato del territorio e che ha sempre messo al centro i cittadini.

L’appuntamento per questo fine settimana è per venerdì 15 e sabato 16 alle 21.30 all’Anfiteatro di Cesano in Via Giovanni Palatucci, per due serate di intrattenimento e musica con la Balkan Lab Orchestra per un mix di musica dell’est con i suoni della nostra città e la Tarantràd per un viaggio musicale attraverso il centro sud.

Sempre sabato prossimo, ma questa volta alle 16.30 alla Pro Loco di Cesano in Piazza Antonio Basso, ci sarà l’Associazione “Ludobus Legnogiocando” ad attendere i più piccoli per tante attività con i giochi di legno.

Con questi appuntamenti concludiamo la rassegna estiva ma, insieme al Presidente Daniele Torquati, proseguiamo a lavorare per un rinnovato piano della cultura territoriale che era assente in questa parte della città da ormai da troppo tempo.” Così in una nota l’Assessore alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio.