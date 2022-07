Turismo e laghi, Michela Califano fa il punto della Regione

Anche quest’anno diamo un sostegno importante investendo mezzo milione di euro per valorizzare il turismo nei comuni lacuali. Un contributo che testimonia come si voglia puntare ad ampliare l’offerta nel Lazio. Abbiamo un territorio straordinario, ricco da tutti i punti di vista: naturalistico, storico, culturale, enogastronomico. Vogliamo che diventi attrattivo non solo per chi viene dall’estero o dalle altre Regioni d’Italia, ma anche per il turismo di prossimità. Per permettere anche a chi risiede nel Lazio di conoscere e godere a pieno dei nostri splendidi laghi. Per fare questo però bisogna investire sulla sicurezza, sulla pulizia continua e sulla manutenzione degli arenili di libera fruizione. Con questo stanziamento aiutiamo i Comuni a sfruttare in maniera sostenibile le loro bellezze, a garantire servizi di livello che possano garantire standard elevati.

Un ringraziamento agli assessori Alessandri e Corrado per aver recepito le istanze dei territori e a tutta la giunta regionale per aver approvato ancora una volta un provvedimento importantissimo. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano