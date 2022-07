Estate, sta per tornare la canicola

Torna la canicola, dopo l’anticiclone e il passaggio dell’ondata di temporali, grandine e nubifragi. Secondo le ultime proiezioni da giovedì 14 e per almeno i dieci giorni l’Italia verrà investita da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’estate 2022.

Nel fine settimana e fino a mercoledì 13 luglio avremo condizioni meteo stabili con temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. I meteorologi stimano per la Pianura Padana, la Toscana e l’Umbria temperature superiori ai 38-39°C già da venerdì 15 e almeno fino al 22 luglio. Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti per ora valori inferiori di qualche grado. Assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali, ovvero con temperature sempre sopra i 20°C.