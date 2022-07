Acea innovation day 2022, Orneli, dalla Regione quasi 1 miliardo per l’innovazione

“La collaborazione tra mondo della ricerca, startup innovative e PMI è un fattore chiave per rendere un territorio più competitivo e in grado di affrontare le grandi sfide globali” ha dichiarato l’assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli intervenendo oggi all’Acea Innovation Day 2022.

“È un momento cruciale nel quale dobbiamo saper fare il miglior uso possibile di risorse mai così ingenti con le quali costruire un ecosistema dell’innovazione regionale più sostenibile e competitivo.

Soltanto per il sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla competitività del Lazio, – ha continuato Orneli – la Regione ha destinato quasi 1 miliardo del nuovo FESR 2021-2027 che ci consentirà di promuovere la collaborazione tra produzione e accademia, sostenere gli investimenti, favorire la nascita di nuove imprese innovative, sviluppare le competenze avanzate, in particolare sulla transizione digitale ed ecologica e consolidare le filiere laziali dell’innovazione. La collaborazione con il governo centrale sarà fondamentale per massimizzare l’efficacia degli strumenti regionali, che dobbiamo disegnare in modo coerente e integrato con le strategie nazionali e le missioni del PNRR”.

“Proprio in questo senso molte delle nostre iniziative – ha concluso Orneli – sono complementari al grande progetto del nuovo Rome Technopole, sostenuto dalla Regione Lazio e da Roma Capitale e presentato con successo al PNRR dalle tre Università romane in partenariato con le altre Università del Lazio, gli enti di ricerca nazionali che hanno base sul nostro territorio e grandi imprese, tra le quali proprio ACEA. Il Rome Technopole rappresenta una grande operazione di valorizzazione del capitale umano in grado di promuovere imprese e startup innovative, trasferire competenza di frontiera al mondo produttivo e orientare i risultati della ricerca alla creazione di valore sociale ed economico”.