Roma, XV municipio, lavori al via (da domani) al Castello di Cesano Borgo

“Lunedì 11 luglio, a partire dalle 9, saranno finalmente avviati i lavori di consolidamento e riqualificazione del Castello di Cesano Borgo.

Un’ottima notizia che dimostra quanto il lavoro serio e congiunto tra amministrazioni ed ASP Asilo Savoia abbia finalmente accelerato i tempi e portato a risultati concreti.

Un impegno portato avanti nel tempo sia in maggioranza che in opposizione, da quando con l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale e di due nostri documenti in Consiglio municipale tra il 2017 e 2018, chiedevamo interventi urgenti di messa in sicurezza per l’aggravarsi dello stato del bene. Un percorso di riqualificazione del castello che ha poi portato all’ individuazione dell’ASP Asilo Savoia quale nuovo soggetto destinatario del palazzo e aree limitrofe e al finanziamento per i lavori.

Fra pochi giorni, insieme all’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, vedremo finalmente avviare il cantiere, lavori che restituiranno il Castello ai cittadini di Cesano e a tutto il Municipio XV come nuovo centro civico e polo di turismo sociale.

Voglio davvero ringraziare il Presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni e il Direttore Tonino Vannisanti per il continuo confronto con i nostri uffici e la cittadinanza, un percorso condiviso con chi per troppi anni ha assistito al completo abbandono di una delle bellezze storiche e artistiche del XV Municipio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati