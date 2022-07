Beach volley, ad Anguillara, il primo giorno di gare

L’acqua dolce del lago di Bracciano come scenario naturale di un evento che si conferma sempre più spettacolare e divertente. Si è concluso ad Anguillara Sabazia il primo giorno di gare della 2a tappa dell’IC Beach Volley Tour Lazio, il torneo di beach volley targato FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio. Allo stabilimento “Arcobaleno Beach” la competizione sportiva ha sposato un’importante causa: la ricerca sul cancro, nell’ambito dell’iniziativa “Schiacciamo per Nadia” in ricordo di Nadia Mocci, giocatrice di pallavolo prematuramente scomparsa dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Durante l’evento, pensato dal promoter locale per sostenere attivamente la Fondazione AIRC, è stata attivata una raccolta fondi in loco grazie al supporto dei partner RYOGA, UnipolSai Nepi, TSG – Bracciano e Sport Master Fashionstore&kids. Parallelamente alla due giorni dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, si è giocato un torneo amatoriale misto 3 contro 3, mentre domani sarà il turno del 2×2 misto (quote devolute al fine benefico).

L’ICS, con 16 coppie al via nel femminile e 11 nel maschile in questa tappa, ha emesso i primi verdetti. Tra gli uomini Matteoni-Lelli e Panici-Marinelli (2 vittorie a testa) sono le squadre imbattute al termine del primo giorno di gara, mentre nel femminile Giacosa-Boscolo e Piccoli-Cimmino (3 vittorie) arrivano alle gare di domenica con il vento in poppa nel tabellone vincenti.

Presente all’evento in qualità di spettatrice e testimonial d’eccezione anche la pallavolista Sarah Fahr, centrale dell’Imoco Conegliano e della Nazionale di Pallavolo, oltre a diverse atlete di serie A come Giulia Gennari, Lara Caravello, Martina Ferrara e Sara Menghi, che si sono iscritte al torneo da giocatrici.