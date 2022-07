Ladispoli, il cartellone degli eventi estivi

“Nonostante il poco tempo a disposizione abbiamo lavorato per regalare ai residenti e ai turisti un calendario degli eventi estivi ricco di sorprese con concerti live, comici, tribute band, spettacoli per bambini, esibizioni di danza, simposio etrusco e, ovviamente il Ladispoli Summer Fest”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato il cartellone estivo di Ladispoli, realizzato in collaborazione con la Pro Loco, che prende il via ufficialmente venerdì 8 luglio con il concerto di solidarietà per la pace della National Kharkiv Chamber.

“Tutti gli spettacoli – ha commentato l’assessore al Turismo, Marco Porro – si terranno in piazza Rossellini e saranno gratuiti. In un momento economicamente così delicato, ci è sembrato giusto offrire ai residenti e villeggianti un cartellone accessibile a tutti e per tutti i gusti. Ogni fine settimana, fino al 4 settembre, Ladispoli ospiterà eventi di spessore. Tra le novità il luogo dove si svolgerà il Ladispoli Summer Fest che quest’anno torna in piazza Rossellini, dal 29 al 31 luglio, con i concerti di artisti del calibro di Emis Killa e Mr Rain, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Il cartellone estivo si chiuderà in bellezza con la Festa di fine estate con il concerto di Cristina D’Avena”.

Tra gli appuntamenti di rilievo, oltre a tantissimi concerti live, dal 15 al 17 luglio, si svolgerà la Fiera del fitness. Il 10 agosto, nella notte delle stelle cadenti in cui ogni desiderio diventa realtà, si terrà il Simposio Etrusco per viaggiare indietro nel tempo. Mentre l’11 e 12 agosto sarà la volta dell’elezione di Miss e Mister Ladispoli. Ferragosto, dal 13 al 15, sarà sotto l’insegna del festival Caraibico. Tanto spazio alla musica live con i Tribute Band Elvis Presley, Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Zucchero e Vasco Rossi.