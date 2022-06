Regione Lazio, Bonafoni: “Via al tour dei desideri”

Prenderà il via ufficialmente mercoledì 6 luglio a Fiumicino il “Tour dei Desideri”, un viaggio nelle città e nei territori delle cinque province della Regione Lazio, già annunciato dalla consigliera Marta Bonafoni nel corso dell’evento “C’è il futuro in Ballo!” dello scorso 20 giugno.

Il calendario prevede per ora sette appuntamenti nel corso del prossimo mese: dopo Fiumicino, sarà la volta di Palombara Sabina (RM) il 13 luglio, poi il 14 luglio a Grotafferrata (RM), il 19 luglio a Viterbo, il 21 a Rieti, il 26 luglio a Cassino (FR) e il 28 a Latina.

“Vogliamo raccogliere le aspirazioni delle cittadine e dei cittadini della nostra Regione – afferma la consigliera Bonafoni – Sono convinta che è solo raccogliendo il desiderio di diritti, di giustizia sociale e ambientale e quello di poter contare nella costruzione del futuro, che possiamo riconquistare alla fiducia anche le tante e i tanti che da anni disertano le urne e rinunciano a partecipare, un dato purtroppo confermato anche in questa ultima tornata di amministrative.

C’è un mondo, fuori dai confini tradizionali della politica organizzata, che chiede di esser ascoltato, coinvolto, di poter contare nelle scelte strategiche che la Regione Lazio è chiamata ad assumere nei prossimi anni. È per questo che siamo in campo, per raccogliere questa sfida e aiutare questo mondo ad emergere e a contare nella costruzione del futuro del Lazio.

Iniziamo con sette appuntamenti territoriali, con l’idea di arricchire a mano a mano il programma con tappe locali e tematiche”.