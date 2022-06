A Trevignano Romano c’è… Renato Carosone

Con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano torna il Festival dedicato allo Swing ed a Renato Carosone



L’appuntamento è il 29 giugno alle 18 al molo dove Lalla Hop – madrina della manifestazione – aprirà la sessione pomeridiana musicale.

Un ritorno è anche quello della scuola di ballo Swing’o’Roma che aprirà le danze, coinvolgendo il pubblico, ballando dal molo alla piazza del Comune, con i maestri Eddy & Betty a disposizione per lezioni gratuite per principianti.

Per onorare il Festival, ospiti d’eccezione I Carosone, sei validissimi musicisti che spiccano nel reinterpretare lo spirito giocoso e leggero del Maestro, con sincerità artistica e una buona dose di autoironia. Giocolieri della musica, per una interpretazione a tratti cabarettistica, a tratti di struggente malinconia, in uno spettacolo di grande energia e di emozioni allo stato puro.

Gradito out-fit anni 50 per completare la festa, a partire dalle 18, si attiveranno gli spazi espositivi per accessori, memorabilia, auto e abiti d’epoca …ed un coiffeur vintage corner.

Non mancheranno gli stand enogastronomici con prodotti locali.

Graditissimo ospite, rinnovando una tradizione ormai consolidata, il figlio di Renato Carosone.

Durante la serata, un reading curato da Stefania Di Michele e la sfilata degli abiti di Gianfranco Venturi.