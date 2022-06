Covid, i numeri (odierni) diramati dalla Regione

“Oggi nel Lazio su 4.974 tamponi molecolari e 24.667 tamponi antigenici per un totale di 29.641 tamponi, si registrano 6.879 nuovi casi positivi (+286), sono 9 i decessi (+3), 553 i ricoverati (+10), 50 le terapie intensive (-5) e +4.688 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.141. Continua il trend di crescita dei casi su base settimanale +53%, in aumento anche l’incidenza a 566 su 100 mila abitanti (era 367 la scorsa settimana). il valore Rt è a 1.1”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.