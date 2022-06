Il 16 a Bracciano con “I cannoli di Marites”

“In una cornice di bellezza, immaginate già Bracciano bella di suo, Chiostro degli Agostiniani, un sogno, una bellezza da lasciare senza fiato, me, Catena che vi racconto le signore di Monte Pepe le avventure di queste cinque signore, degli arancini e dei cannoli, il 16 giugno sarà una giornata da incorniciare”. E’ con un video dai toni inconfondibilmente diretti, semplici ed amichevoli, che l’autrice Catena Fiorello Galeano invita i lettori di Bracciano e dintorni alla presentazione del suo ultimo libro dal titoli “I cannoli di Marites”. In collaborazione con Demea eventi culturali, l’evento è organizzato dalla biblioteca Orsini di Bracciano e interverrà Emanuela Viarengo, Assessore alle politiche Culturali del Comune di Bracciano. Quello con Catena Galeano Fiorello si annuncia come un incontro colloquiale tra amiche a fine giornata: “E’ un appuntamento molto importante, il 16 giugno alle ore 18.00, quando il sole è già calato e non abbiamo più l’afa ce ne andiamo belli belli al Chiostro degli Agostiniani, c’è la presentazione del mio libro e vi racconterò le signore di Monte Pepe”.

In questa nuova creatura letteraria tra le altre cose si parla di una delle leccornie siciliane più rinomate, i cannoli, e le protagoniste ci portano a Monte Pepe, grazioso e affascinante borgo di Sicilia. L’amore per il cibo e per quella Sicilia, che ha dato i natali a Catena Fiorello Galiano, ricorre nei lavori dell’autrice. E’ facile pensare a “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, volume del 2014, dove l’autrice offre al lettore un’inedita storia della propria famiglia, restituendo l’affresco di una vita semplice e allegra, quella di un tempo passato, ricordi e aneddoti che si intrecciano con gli odori e i sapori delle ricette e dei piatti di casa Fiorello, piatti genuini, fatti di pochi ingredienti, ma ricchi di storia e di amore. Ora per conoscere meglio “I cannoli di Marites” l’appuntamento sarà giovedì 16 giugno alle 18 presso il Chiostro degli Agostiniani, via Umberto I, 5.