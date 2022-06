Turismo fondamentale per la crescita di Grottaferrata

“Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per la Città di Grottaferrata e per le sue prospettive di sviluppo economico. Per questo, tra i dieci punti del programma elettorale del nostro candidato sindaco Luciano Andreotti, uno è interamente dedicato al turismo e alle attività produttive. E per questo ieri abbiamo voluto ascoltare le esigenze di tutte le associazioni di categoria coinvolte”. Lo comunica in una nota il Comitato Elettorale Luciano Andreotti Sindaco.

“Ieri pomeriggio – prosegue la nota – presso il Park Hotel Villa Ferrata, si è tenuto l’incontro dal titolo “Turismo e Attività produttive: quale futuro per Grottaferrata?”, al quale hanno partecipato tutte le associazioni di categoria della città: Vignaioli in Grottaferrata, Ristoratori in Grottaferrata, Ospitalità Castelli Romani, Commercianti Grottaferrata. Al dibattito, moderato e coordinato da Alessandro Cocco, ex consigliere delegato al Turismo e candidato capolista della lista Progetto Grottaferrata Futura a sostegno della candidatura a sindaco di Luciano Andreotti, hanno partecipato l’avvocato Gianluca Santilli (Presidente Osservatorio Bike Economy),, il professor Franco Antonio Sapia (Presidente Biodistretto dei Castelli Romani), l’architetto Giampiero Casseri (titolare Bike Squadre Grottaferrata), Carlo Iannini (titolare Fantic Castelli Romani), Stefano Corbari (Presidente Fiavet Lazio), la professoressa Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), la dottoressa Addolorata Prisco (ex assessore al Bilancio della Città di Grottaferrata) e la professoressa Simona Caricasulo (ex assessore al Bilancio della Città di Grottaferrata, docente di Economia Aziendale dello Sport presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma). Ciascuno di loro ha portato il proprio punto di vista sulla situazione economica di Grottaferrata e la propria ricetta per rilanciare il turismo. Idee preziose che saranno utili alla prossima amministrazione comunale”.

“Le persone che lavorano a Grottaferrata e che in prima persona hanno partecipato all’esperienza dell’uscente amministrazione Andreotti, in prima persona hanno voluto delineare le strategie future relative al turismo e alle attività produttive – prosegue la nota – In particolare, il programma elettorale di Luciano Andreotti considera Grottaferrata una città ricca di eccellenze enogastronomiche, di aziende commerciali, sanitarie, del terziario e di eventi nazionali degne di tutela. Per questo intendiamo potenziare e promuovere queste realtà, dotandoci di strumenti innovativi quali la costituzione di Enti o Fondazioni. Per quanto riguarda il turismo, su di esso dobbiamo costruire una parte fondamentale della nostra economia locale. Grottaferrata, con la sua storia e la sua posizione strategica, può giocare un ruolo chiave nel processo di costruzione del prodotto Castelli Romani all’interno dei circuiti Visit-Grottaferrata, puntando alla internazionalizzazione dell’offerta. Vogliamo promuovere Grottaferrata come esperienza del buon vivere, potenziare le reti di comunicazione e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive – conclude la nota del Comitato Elettorale Luciano Andreotti sindaco – Vogliamo portare a definitiva soluzione l’area artigianale (P.I.P.) di Villa Senni cn la prevista realizzazione dei servizi a rete, il completamento delle assegnazioni dei lotti restanti e il rinnovo delle concessioni già in essere per creare economia e nuovi posti di lavoro”.

“Abbiamo discusso su quanto è stato realizzato e cosa andrà fatto in futuro, di come si dovranno affrontate le nuove sfide che ci aspettano. Si è parlato della concreta possibilità di istituire una Comunità energetica nell’Area Pip di Villa Senni. Le idee per il futuro sono tante”, dice Alessandro Cocco. “Voglio ringraziare – conclude Cocco -Annamaria Massa presidente dei Ristoratori in Grottaferrata per averci ospitato nella sua splendida location. Un grazie immenso alle nostre Associazioni di categoria e ai loro Presidenti, a Gianluca Santilli , Simona Caricasulo, a Franco Antonio Sapia , a Emanuele Ranchella, a Francesco Ceribelli, a Giampiero Casseri, a Stefano Corbari, a Carmen Bizzarri, ad Angelo Mecozzi, a Marcello Di Lorenzo, a Marianna Micheli per i loro interventi e per aver accettato il mio invito”.