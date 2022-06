Quelle giornate particolari fra guerre, palloni e cuori…

Di recente due giornalisti romani hanno cominciato a chiedere a gente di varia estrazione sociale, cosa sapesse della guerra. C’è chi ha risposto “stanno a vince i russi” e chi di rimando ha controbattuto “ma che stai a di, sta a vince l’Ucraina”; c’è chi crede che la guerra sia finita perché se ne parla di meno e chi è convinto che il conflitto sia cominciato insieme alla pandemia; c’è infine chi crede Putin sia morto e chi vorrebbe Beppe Grillo al posto di Mattarella perché “avete visto quel comico in Ucraina? E’ diventato un superpresidente, potrebbe farlo pure l’Italia”.

Per sei settimane un pubblico record ha seguito il processo del “pirata dei Caraibi”, Johnny Deep, con le sue testimonianze a tratti incredibili. Il momento clou è stato lo sfogo-confessione di Depp sulla sua infanzia, mai raccontata in 37 anni di carriera. Il verdetto finale è arrivato ieri, lei paghi 10 milioni.

L’Italia del calcio viene annichilita dall’Argentina e a Londra perde 3-0 con reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala, Ma nel mondo del pallone la notizia del giorno è che alle qualificazioni per il mondiale vince l’Ucraina, che in Scozia sbanca tutto, 3-1 il risultato finale. Anche se a onor del vero c’è da dire che nel Donbass neanche il calcio distrae i soldati, così come accaduto per l’Eurovision song contest.

A Roma ieri sera a casa di Federica B. è arrivata la telefonata che aspettava da tempo, “signora, il cuore è arrivato”. E subito Federica è andata in ospedale per il trapianto. L’operazione è cominciata poco fa…

Massimiliano Morelli