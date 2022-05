Madonna della pace, a Canterano il “ricordo” dell’eccidio

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma ha presenziato alla cerimonia del 78° anniversario dell’eccidio Madonna della Pace nel comune di Canterano. Il ricordo dell’eccidio di 15 vittime catturate e barbaramente assassinate dalle truppe nazifasciste il 26 maggio 1944. Come ogni anno, si depone una corona di fiori per non dimenticare il tragico episodio accaduto e per commemorare quanti hanno pagato con la vita. Presenti alla cerimonia, Gina Panci, Commissario straordinario della X Comunità Montana dell’Aniene, Paolo Giammei, Presidente dell’Associazione Martiri del 1944, Francesco Albertelli, Presidente ANFIM e i Sindaci di Agosta, Canterano, Cervara, Rocca Canterano e Subiaco.

Nella stessa giornata, Il Vice Sindaco Pierluigi Sanna, ha partecipato alla Festa della Madonna di Maggio e alla fiaccolata sul Monte Soratte.

Questo appuntamento molto sentito per la comunità di Sant’Oreste, regala ogni anno anche un suggestivo spettacolo sul Monte Soratte, con la caratteristica fiaccolata programmata che rappresenta la conclusione della festa religiosa.