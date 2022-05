Covid e Vadim, il punto della Regione Lazio

“Oggi nel Lazio su 3.479 tamponi molecolari e 8.177 tamponi antigenici per un totale di 11.656 tamponi, si registrano 1.233 nuovi casi positivi (-732), sono 5 i decessi (+1), 597 i ricoverati (+22), 33 le terapie intensive (-2) e +3.024 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. I casi a Roma città sono a quota 870.

Intanto è previsto venerdì 3 giugno un nuovo intervento per Vadim, il ragazzo ucraino ricoverato per gravi ustioni. Tutto sta procedendo bene e la prognosi rimane riservata”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.