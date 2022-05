Ladispoli, “Olmetto Monteroni”, il 28 incontro Comune-proprietari

Sabato 28 maggio alle ore 19:00 in via dei Castagni 8, il sindaco Alessandro Grando incontrerà i proprietari dei terreni posizionati all’interno del Piano di lottizzazione “Olmetto Monteroni” per informare i cittadini sullo stato di avanzamento dell’iter per la costituzione del consorzio.

“Il Piano di lottizzazione – ha precisato il sindaco Grando – costituisce una grande opportunità per i proprietari delle aree di Olmetto Monteroni che, non dimentichiamolo, sono ancora di proprietà interamente privata, non versano in buone condizioni e necessitano di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Durante l’incontro illustreremo ai proprietari dei lotti i tempi e le modalità per aderire al consorzio”.