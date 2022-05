XV municipio, “Un progetto per Miriam”, sport per ragazzi con disabilità

Prosegue nell’anno sportivo 2021-2022 Un progetto per Miriam, a cura della società sportiva dilettantistica Fit Together con il patrocinio del Municipio.

Il progetto è dedicato ai ragazzi diversamente abili dell’associazione. Include gare di ginnastica artistica e di nuoto, con i ragazzi che scelgono liberamente la disciplina. L’obiettivo è migliorare le capacità cognitive dei ragazzi con sindrome di Down o affetti da autismo.

I risultati annoverano casi di eccellenza, come quello di Claudio che gareggia regolarmente nelle competizioni di ginnastica artistica della Federazione Ginnastica d’Italia e della FisDir; e fa parte della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica della FisDir. O come quello di Miriam, ginnasta e nuotatrice in ascesa insieme agli atleti normodotati.