Manziana, libri, presentato Aforismart

Presso la sala consiliare del Comune di Manziana Annamaria Onelli ha presentato il suo libro dal titolo Aforismart “L’Amore e la Bellezza”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale L’Agone Nuovo, si è svolto alle 17.00 si sabato 21 maggio ed ha visto la partecipazione di un numeroso e nutrito pubblico composto come ha detto l’autrice da “famigliari, amici e docenti”. Alla presentazione hanno presenziato il sindaco di Manziana Bruno Bruni e l’assessore alla cultura Laura Brini. Hanno dialogato con l’autrice Riccardo Agresti, Dirigente Scolastico dell’IC Melone di Ladispoli, che del volume ha curato la prefazione e Margherita Frappa, presidente del Rotary Club di Cerveteri Ladispoli, che ha invece redatto la postfazione. Annamaria Onelli nel presentare il proprio volume ha offerto ai presenti una vera e propria lezione pedagogica, sui miti, sul valore dell’arte e della bellezza; una dissertazione che è stato un vero e proprio excursus storico. Un discorso puntuale e veloce come il suo stesso libro AFORISMART, un volume ricco di contenuti, artistici, filosofici e storici, fruibili ed accattivanti, capaci anche di far sognare e sperare che si sia sempre la possibilità di amare e di essere e sentirsi belli.

Cinzia Orlandi