A Roma torna Stradacalciando

Si terrà sabato 21 maggio, a partire dalle ore 16.30, al Parco Nicholas Green di Roma (Torrevecchia, in Via Odoardo Giove), la nuova edizione di “Stradacalciando 2022”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale LND Lazio e dal Settore Giovanile e scolastico Lazio FIGC, con la collaborazione dei Municipi XIII e XIV di Roma Capitale, e il Patrocinio del CONI Lazio.

Si tratta di un importante ritorno per la manifestazione, dopo il periodo della pandemia, che coinvolgerà tanti bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni (categorie Piccoli Amici e Primi Calci), che potranno così scendere in strada, in tutta sicurezza, per giocare allo sport più bello del mondo. Per i promotori la manifestazione è un “calcio alla pandemia”.

“Stradacalciando” farà rivivere per un giorno un calcio ormai dimenticato e quasi impraticabile per i ragazzi d’oggi, specialmente nelle grandi città. Il calcio giocato per la strada, segnando il campo e le porte con quello che si ha a disposizione, e per riportare lo sport alla sua originaria essenza: gioco e divertimento.

Scopo del progetto è quello di promuovere l’attività ludico-motoria tra i bambini e le bambine che vogliono cimentarsi con il gioco del calcio attraverso procedure didattico-sportive meno artificiose, che ricreino quella dimensione “naturale” che negli ultimi anni si è persa.

Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra 5 e 10 anni. La partecipazione è gratuita. I piccoli saranno coinvolti in mini gare 3 contro 3.