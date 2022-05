Calcio, torneo Daniele Papa, al via la seconda edizione

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il 29 maggio 2022, all’Isolotto dello Sport di Marina di Cerveteri, si disputerà il secondo torneo intitolato a Daniele Papa.

L’obiettivo dell’evento è quello di ricordare un ragazzo straordinario con una giornata di sport, riproponendo lo stesso format sperimentato nel 2021, ovvero un torneo di calcetto a 8 squadre suddivise in 2 gironi; dopo aver disputato le 3 partite della fase iniziale, per ciascun girone avanzeranno le due squadre con il maggior numero di punti conquistati, accedendo così alla fase a eliminazione diretta, con 2 semifinali e la finale decisiva.

Il torneo, organizzato grazie ai membri del Nucleo Subacqueo di Cerveteri, può contare su preziose collaborazioni, tra cui quella con FisaSub (Federazione Italiana Sport Acquatici), oltre ovviamente all’assoluta disponibilità mostrata dallo staff dell’Isolotto, il quale per si secondo anno consecutivo mette a disposizione il proprio impianto per l’intero arco della giornata.

L’edizione 2022 del memorial si preannuncia a dir poco scoppiettante: in meno di 24 ore è stato raggiunto il numero limite di squadre iscrivibili al torneo!

Si invitano calorosamente tutti coloro che ne hanno la possibilità di recarsi all’Isolotto la mattina di domenica 29 maggio, poiché per la manifestazione non conta solamente chi scenderà in campo, ma anche chi, semplicemente, vuole assistere all’evento, trascorrerendo una giornata all’insegna dell’amicizia, tra chiacchiere e risate, omaggiando così nel migliore dei modi un ragazzo d’oro, amico di tutti e vivo più che mai nei nostri ricordi.