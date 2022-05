D’Amato, taglio del nastro a Riano e Ponzano Romano

Sono stati inaugurati questa mattina dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e dal Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga il nuovo Ambulatorio di prossimità di Riano con équipe delle professioni sanitarie e del PUA itineranti. A seguire è stato inaugurato il nuovo ambulatorio di prossimità di Ponzano Romano. Le inaugurazioni rientrano nel progetto sperimentale sottoscritto dalla Asl Roma 4 e i Comuni di Riano, Ponzano, Torrita Tiberina, Filacciano, Civitella San Paolo. Una innovazione del distretto 4 particolarmente sostenuta dal direttore aziendale Cristina Matranga.

Una équipe delle professioni sanitarie e sociali itinerante si affiancherà al Punto Unico di Accesso (PUA) ed al CUP.

“Ampliamo l’offerta sul territorio per fornire un servizio sempre più ricco e di prossimità. Attraverso questi servizi i cittadini potranno essere maggiormente inclusi in percorsi assistenziali integrati e in una cultura semplificata nell’accesso ai servizi sanitari” ha commentato l’Assessore Alessio D’Amato.

“Continua il lavoro della Asl Roma 4 sul distretto 4. La medicina si avvicina al cittadino attraverso la sinergia tra istituzioni, raggiungendo tutti i comuni. Una medicina di prossimità che punta ad aumentare i servizi in favore dei cittadini e a facilitare l’accesso alle cure, nel segno dell’equità e dell’inclusione” ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga.

I professionisti coinvolti saranno molteplici: infermieri, fisioterapisti, ostetriche, dietiste, tecnici di radiologia, di laboratorio, assistenti sanitarie ed assistenti sociali sono impegnati nel monitoraggio dei fattori di rischio della popolazione in collaborazione con il Medico di Medicina Generale e dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, nell’orientamento all’utilizzo appropriato e razionale dei servizi sanitari, socio-sanitari erogati dalla Asl Roma 4. Test di screening, vaccinazioni, prestazioni ostetriche di prevenzione primaria e secondaria, prestazioni infermieristiche ambulatoriali quali: prelievi, terapie, educazione terapeutica, elettrocardiogramma e spirometria in telemedicina, Holter pressorio e cardiaco, rimozione di punti di sutura, medicazioni e in tutte le attività sanitarie che vedono coinvolti i cittadini nel bisogno sanitario quotidiano.

I cittadini avranno dunque l’opportunità di fruire, nel loro Comune, di tutte queste prestazioni comprese le vaccinazioni per tutte le età: esavalente, antipneumococco, antimeningococco, morbillo, rosolia, tetano, parotite, pertosse, varicella, difterite, polio e Anti Sars Cov-2.

Il PUA, anch’esso itinerante, grazie alla presenza dell’assistente sociale del Comune di riferimento, garantisce orientamento ai percorsi socio-sanitari, la presa in carico dei casi complessi, assicurando ai cittadini la continuità appropriata nelle strutture erogatrici di servizi in relazione al bisogno valutato.