Al via la campagna elettorale di “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco”

Emozioni e lacrime all’apertura della campagna elettorale sul lungomare Marina di Palo, a Ladispoli, per il progetto: “Un Nuovo Inizio” con Alessio Pascucci Sindaco. Più di mille persone hanno assistito al concerto de “iseiottavi” la band che ha aperto la serata, sulle note di Rino Gaetano, insieme al rapper Zaba (Luca Troiani). Un fiume di gente che ha inondato di colori il lungomare. L’evento è stato tradotto da un’interprete per la lingua dei segni (LIS) per i cittadini non udenti. Ospite sul palco anche la candidata sindaca del comune di Cerveteri, Elena Gubetti.

Sul palco le candidate e i candidati delle cinque liste: “Per Pascucci, Europa Verde, Ladispoli Attiva, Ladispoli Città, Onda Civica” tra applausi scroscianti, canzoni, abbracci e gioia a sottolineare la voglia di cambiamento di migliaia di cittadini di Ladispoli. Lo show politico del candidato sindaco Alessio Pascucci, sul palco, tra le note della meravigliosa canzone “Fix You” dei Coldplay: “Con il tramonto più bello del mondo alle mie spalle e con le donne e gli uomini di questa squadra al mio fianco. Saremo qui, con queste facce e questi cuori, con le gambe e con tutte le forze che riusciremo a trovare, pronti ad aggiustare questa Città, rimetterla in sesto, perché Ladispoli merita questa rivoluzione! Una Città in cui i diritti di tutti sono anche i doveri di tutti, e nella quale ogni Cittadino ha uguale valore. Siamo pronti a mettere in moto questa rivoluzione, questo Nuovo Inizio. Guidati da una luce che ci mostrerà il cammino, la luce della nostra meravigliosa Costituzione”.