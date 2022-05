Roma, XV municipio, Isola Farnese, c’è la festa di san Pancrazio

“E’ un segnale forte di ripresa quello che arriva dalla comunità di Isola Farnese dove, con il patrocinio del Municipio XV, i residenti e il Comitato organizzatore, che ringrazio, hanno programmato per il prossimo fine settimana la Festa di San Pancrazio.

Un appuntamento importante per il quartiere che finalmente vede tornare dopo due anni di stop a causa della pandemia un evento rappresentativo e simbolico, patrimonio culturale di Roma Nord.

Dal pomeriggio di sabato 14 e fino a quello di domenica 15 per le vie del Borgo, oltre alle celebrazioni per il Santo Patrono accompagnate da intrattenimento popolare e stand enogastronomici locali, le autorità civili e militari insieme alla cittadinanza parteciperanno alla commemorazione per i caduti di tutte le guerre accompagnati dalla fanfara bersaglieresca del complesso bandistico di Palombara Sabina.

Anche se in forma ridotta rispetto agli anni passati, ma con l’obiettivo di tornare a celebrare questo appuntamento con un programma più ampio già dal prossimo anno, il ritorno di questa festa restituisce e rafforza il vero senso di comunità, non solo al Borgo ma a tutto il nostro territorio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati