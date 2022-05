Monterotondo, un concorso letterario per gli studenti

Lettori e scrittori al tempo stesso. Torna anche quest’anno ‘Racconta Koinè’, concorso letterario rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Lazio, Calabria e Sicilia partner del progetto l’Atelier Koinè, promosso e finanziato da Impresa Sociale ‘Con I Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

“Ogni studente – spiega Caterina Simei, presidente della coop sociale la Lanterna di Diogene, ente capofila – potrà inviare un racconto inedito. Abbiamo voluto però che siano loro stessi a essere autori e giudici delle opere, un modo per renderli ancora più protagonisti e coinvolti nel progetto. Ma anche per sviluppare in loro un senso critico equo che li guiderà nella loro carriera scolastica e dopo nel mondo del lavoro. Il tema che abbiamo scelto è ‘Da che parte sorge il tuo sole?’. Il sole è inteso come il futuro, la speranza di ripartire dopo due anni di pandemia che hanno segnato il nostro ma soprattutto il presente di tanti adolescenti. Gli studenti racconteranno come immaginano il loro futuro e quale sia la stella polare che gli indichi la strada da percorrere verso il domani dopo mesi di incertezze”.

“Le opere verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Atelier Koinè e saranno giudicate, come detto, dai ragazzi stessi. La premiazione avverrà il 30 maggio 2022 presso lo spazio di via Ricciotti Garibaldi, a Monterotondo. I premi consisteranno in voucher da spendere in libreria. Un modo per invogliare i giovani a leggere e approfondire le proprie passioni” sottolinea ancora Simei che conclude: “Siamo davvero felici di essere riusciti a organizzare questo concorso con il quale vogliamo dare gli studenti l’opportunità di scommettere sulle proprie capacità, mettersi alla prova con la scrittura e la lettura, due strumenti che permetteranno loro di potersi affermare nella vita”.

Sono coinvolti nel progetto gli Istituti Comprensivi Statali “Raffaello Giovagnoli”, “Loredana Campanari” e “Bruno Buozzi” di Monterotondo. Il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” e il Liceo Scientifico “G.Peano” di Monterotondo. Gli Istituti Comprensivi “Città Dei Bambini” e “Paribeni 10” di Mentana, “Sandro Pertini” di Fonte Nuova e “Pirandello” di Fonte Nuova, l’Ipsar “Alcide De Gasperi” di Palombara Sabina. Gli Istituti Comprensivi “Eugenio Pertini” di Trapani, “Giovanni XXIII” di Terrasini, “Vittorio Alfieri” di Crotone. Il Liceo Classico Statale “Pitagora” di Crotone e l’Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’ Dipartimento di Scienze Politiche.