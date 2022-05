Ariccia, lavori pubblici per le periferie

Dopo l’impianto di illuminazione arrivano anche due semafori sulla via Nettunense in località Fontana di Papa ad Ariccia. La consigliera comunale Alessandra Isopo esprime la sua soddisfazione per un intervento che i cittadini auspicavano da tempo: “La presenza di due semafori all’altezza della parrocchia Nome Santissimo si è resa necessaria per mettere in sicurezza anche quel tratto di strada molto pericoloso per i residenti e per le attività commerciali della zona. L’amministrazione Staccoli sta risolvendo alcune criticità che i residenti sollevavano da anni, sinonimo questo di una concreta attenzione alle istanze dei cittadini e di una progettazione che guarda ai bisogni e alle esigenze delle persone”.