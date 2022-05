Ladispoli, l’alberghiero farà lo stage… in Sardegna

E’ una delle realtà ricettive più esclusive e rinomate del panorama nazionale e internazionale, posta in un autentico paradiso naturale: il Forte Village Resort, complesso turistico-alberghiero a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, nato nel 1970 e riconosciuto come miglior Resort al mondo dal World Travel Award tra il 1998 e il 2014. Un luogo d’incanto legato al nome di Charles Carmine Forte ed entrato nell’immaginario collettivo come la meta da sogno di ogni vacanza. Sette hotel, quattordici bar, ventuno ristoranti, spazi per meeting, impianti e strutture per attività ricreative e di intrattenimento, un Centro di talassoterapia con 6 piscine di acqua salata, oltre 220.000 metri quadrati di giardini tropicali e molto, molto di più. Il Forte Village Resort, diretto da Lorenzo Giannuzzi, ospita anche diverse gare, competizioni ed accademie sportive nazionali e internazionali frequentate da atleti provenienti da tutto il mondo.

Ed è proprio qui che alcuni studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dai loro Docenti Giovanna Albanese e Filippo Gennaretti stanno svolgendo il loro stage. “Nel nostro Istituto – hanno affermato i Docenti – puntiamo da sempre a proporre, per il tirocinio, realtà di eccellenza del panorama nazionale e internazionale, allo scopo di qualificare al massimo livello la formazione degli studenti. Ringraziamo tutto lo staff del Forte Village per l’accoglienza ricevuta e per la straordinaria possibilità di apprendimento e di crescita professionale che offre ai nostri allievi”.