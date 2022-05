XV municipio, carta d’identità elettronica, sabato il secondo open day

“Una nuova apertura straordinaria per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica in Municipio XV: dopo il primo appuntamento di fine aprile a La Storta, il prossimo sabato torna un nuovo open day, questa volta agli uffici anagrafici di Prima Porta (Piazza di Saxa Rubra, 19).

Ancora un’altra giornata utile a recuperare il grande ritardo accumulato da Roma per un servizio indispensabile per cui la cittadinanza in passato è stata costretta a ritardi e mesi di attesa.

Sabato 14, dalle 8.30 alle 16, i cittadini che nella giornata di venerdì 13 avranno effettuato la prenotazione tramite l’Agenda CIE , a partire dalle 9 e fino a esaurimento delle disponibilità, muniti di fototessera e carta di pagamento elettronico, potranno richiedere il rinnovo del documento.

Ringraziamo ancora una volta il personale del Municipio per essersi messo a disposizione, continuiamo a lavorare come amministrazione per andare incontro alle esigenze della cittadinanza e a favore di iniziative necessarie a recuperare il tanto tempo perso”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.