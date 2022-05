Stabilizzazioni, Matranga: «Via alle prime 35 idoneità»

Al via il primo bando per infermieri, medici e tecnici

«In linea con le indicazioni nazionali e regionali la nostra Asl– ha dichiarato Cristina Matranga, direttore generale della Asl Rm 4 – ha proceduto nei giorni scorsi a dare piena attuazione all’accordo sindacale stipulato dalla Regione in materia di stabilizzazione covid. A tal fine l’azienda ha pubblicato un primo bando di ricognizione delle risorse interessate, in possesso dei requisiti già in questa prima tornata, 35 le figure distribuite tra infermieri, medici, tecnici e altri profili sanitari». Il manager ha spiegato inoltre che «una seconda tornata verrà effettuata nel mese di giugno. La stabilizzazione consente di dare un futuro professionale adeguato alle risorse che nel periodo della pandemia hanno contribuito alla gestione dell’emergenza, e al contempo consente all’azienda di poter contare sulla definitiva immissione in servizio di risorse giovani e motivate, sulle quali investire in termini di sviluppo formativo e professionale».