Sclerosi multipla, in piazza Aldo Moro a Cerveteri

Sabato 21 maggio a Cerveteri torna l’appuntamento con la solidarietà e la raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I volontari saranno infatti in Piazza Aldo Moro con “Bentornata Gardensia – Fermiamo la sclerosi Multipla con un fiore”.

“Questo appuntamento – spiegano i Volontari di Aism Cerveteri – rappresenta uno degli eventi di raccolta fondi più importanti per Aism. Cerveteri è una comunità sensibile al tema della Ricerca Scientifica, proprio come dimostrano i risultati finali di ogni iniziativa. Anche quest’anno, vi aspettiamo al punto solidale con delle bellissime Gardenie, il fiore scelto da Aism come simbolo della lotta alla sclerosi multipla. Con l’occasione ci teniamo a ringraziare oltre che a tutti i cittadini che come ogni anno, con fiducia e grande affetto sostengono la causa di Aism, tutti i commercianti di Cerveteri, sempre disponibili a sposare le attività di Aism. Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello: chi può, chi se la sente, chi ne ha la possibilità, sostenga la ricerca e le attività a loro sostegno. È importantissimo. Lo meritano i nostri ricercatori, vere eccellenze nel mondo, ne hanno bisogno tantissime persone”.

“La Sclerosi Multipla è una malattia cronica, imprevedibile e invalidante, una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale – proseguono i Volontari – il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Nella nostra regione le persone con SM sono oltre 12 mila. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica”.

Commenta la campagna di “Bentornata Gardensia” anche Bruno Principe, Presidente della Sezione Aism di Roma, che dichiara: “Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra Associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla”.

La manifestazione “Bentornata Gardensia” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sclerosi Multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali. Volontari e punti solidali saranno presenti anche a Valcanneto, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia, Manziana e Anguillara Sabazia.