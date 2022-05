Manziana, oggi c’è il consiglio comunale

Si informa la Cittadinanza che giovedì 12 maggio, alle ore 10, in sessione ordinaria di prima convocazione, è convocato il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco;

2. Costituzione della centrale unica di committenza, denominata “La Centrale Unica del

Lago”, tra il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) e Manziana (Rm). Approvazione schema

accordo convenzionale ex art 30 del D. Lgs. N. 267/2000. Indirizzi;

3. “Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7, art. 4 “Disposizioni per il cambio di destinazione

d’uso degli edifici”. Variante alle norme tecniche di attuazione della variante generale al

PRG vigente: introduzione dell’ art. 66 – “Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso

degli edifici ai sensi dell’art. 4 della L.R. N. 7/2017”. L.R. 36/1987 art. 1 c. 3.” –

approvazione;

4. “Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7, art. 5 “Interventi per il miglioramento sismico e per

l’efficientamento energetico degli edifici”. Variante alle norme tecniche di attuazione della

variante generale al PRG vigente: introduzione dell’art. 67 – Interventi per il

miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”. Lr. 36/1987 art. 1

comma 3.”. – Approvazione.