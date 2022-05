A Canale Monterano il 53° Raduno nazionale Bloodhound

Il Bloodhound Club d’Italia, con il Patrocinio del Comune di Canale Monterano e della Riserva Naturale Regionale Monterano, organizza per il 21 maggio 2022 il “53° Raduno Nazionale Bloodhound” evento ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, svolto dall’esperto Giudice Francesco Cocchetti.

L’Evento espositivo, avrà inizio alle ore 9.30, nella meravigliosa cornice della Monterano Antica, nell’area antistante la Chiesa di San Bonaventura. Parteciperanno esemplari di cani razza Bloodhound provenienti da tutta Italia ed alcuni anche dall’Estero.



Il Bloodhound (o Chain de Saint Hubert), anche conosciuto come cane molecolare, oltre ad essere di particolare bellezza, è il cane con l’olfatto più potente e discriminante, utilizzato anche in Italia, per la ricerca di persone scomparse viste le sue particolari capacità di seguire un singolo odore (molecola) anche per chilometri.

Insieme all’opportunità di ammirare ed apprezzare i bellissimi Bloodhound, la partecipazione al Raduno, ad ingresso libero e gratuito, sarà un’ottima occasione per una piacevole scampagnata “fuori porta” e per visitare le bellezze dell’Antica Monterano.

“La nostra Riserva – afferma il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – sarà cornice accogliente a perfetta per questa iniziativa, che mette in mostra esemplari meravigliosi provenienti da tutta Europa. Un ringraziamento all’organizzazione e in particolare al nostro concittadino Attilio Presta, che ha scelto Monterano per questa vetrina internazionale.”