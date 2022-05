Manziana, al via la valorizzazione delle ex caserme “vedette”

L’ambizioso progetto “vale” oltre un milione di euro

Con decreto del sindaco di Roma Capitale, trasmesso agli uffici comunali, è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Manziana per la valorizzazione dell’area delle ex vedette, zona del paese tra Manziana e Quadroni che in passato ha ospitato delle caserme e per anni è stata letteralmente abbandonata a sé stessa.

«Con questo atto formale, dopo il passaggio di proprietà del 26 aprile 2021, è stato fatto un altro importante passo verso la concretizzazione del progetto ambizioso di rilancio delle “casermette”», commenta soddisfatto il sindaco Bruno Bruni, che poi aggiunge: «Ora l’idea progettuale, inserita all’interno dei Piani urbani integrati finanziati con i Fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza, attende il via libera del Ministero dell’Interno».

Nell’area, in caso di definitivo accoglimento della domanda, saranno realizzati, tra le altre, uno spazio giovani, un polo museale e culturale, un asilo nido e un’area verde per spettacoli all’aperto.

«Spero di potervi dare più dettagli tra qualche settimana perché vorrebbe dire che quello che era un sogno nel cassetto troverà la sua prossima realizzazione – continua il primo cittadino -, la pandemia ha rallentato il nostro programma e la nostra pianificazione, ma non l’ha fermata e questo è ciò che importa: sicuramente non vedrò da sindaco il frutto finito di questo lavoro, ma sono contento che lo possano vedere tutti i cittadini, a prescindere da chi avrà il piacere e l’onore di tagliare il nastro il giorno dell’inaugurazione. La progettualità non fa rumore, resta nell’ombra ma, quando riesce a trovare concretizzazione, ripaga di tutto il lavoro svolto».