Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Sanità. L’assessore D’Amato, insieme a presidente Zingaretti, hanno inaugurato i reparti completamente rinnovati del San Filippo Neri, ospedale strategico per Roma Nord.

Sicurezza. Rafforzata la collaborazione tra Vigili Fuoco e Ares118 per la creazione e formazione di squadre miste per intervenire in caso di calamità.

Cultura. Online il bando da 800 mila euro a supporto delle attività culturali come librerie indipendenti e piccole case editrici.

Commercio. Regione Lazio destina 15 milioni di euro per riqualificare le vie dello shopping grazie alle reti di impresa.

Diritti. A seguito dell’approvazione della legge sulla parità salariale tra uomo e donna, la Giunta regionale da il via al regolamento attuativo che apre questa nuova fase contro le discriminazioni di genere sul lavoro.

Nasce Autism Friendly, il progetto vincitore del bando VitaminaG che porterà alla prima mappatura per un turismo integrato e accessibile utile alle persone nello spettro dell’autismo.