Bracciano, “Ignazio Vian”, la 17.ma edizione del premio Vairo-Malavasi

Il premio Vairo-Malavasi è un premio letterario dedicato a due insegnati scomparse prematuramente (Anna Luisa Vairo e Paola Malavasi).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bracciano, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio.

L’edizione di quest’anno è la 17° e si è tenuta nella giornata di giovedì 5 maggio nell’aula magna del liceo scientifico Ignazio Vian a Bracciano.

Ci sono state due novità; la prima è stata l’introduzione di una giura giovani, l’altra che il premio è stato nazionale.

L’evento è stato diviso in 4 sezioni:

– Poesia superiori di I grado

– Poesia superiori di II grado

– Prosa superiori di I grado

– Prosa superiori di II grado

C’è stata una grande partecipazione e come tutti gli anni si è rivelato un successo, inoltre quest’anno hanno preso parte anche studenti di altre regioni. Alla giuria sono giunti più di 80 scritti e nel pomeriggio del 5 maggio sono stati consegnati gli attestati.

Di seguito l’elenco dei vincitori delle varie sezioni con alcuni ex equo:

SEZ. A – Prosa Superiori di I grado

Giuria Docenti

1) Si viaggiare – Matilde Celestini

2) Gioca e vivi – Zoe Scacco

Torri – Leo Scacco

Un sentimento sepolto – Giulia Luzzi

3) Vacanze in Grecia – Manuel Allocca

Giuria giovani

Il mio futuro è anche quello degli altri – Beatrice Paoloni

SEZ. B – Poesia Superiori di I grado

Giuria Docenti

1) Io, noi, speranza – Francesco Marzetti

2) Voliamo – Noemi Marsiglia

3) L’insieme dà speranza – Davide Polidori

Insieme – Veronica Teodori

Giuria giovani

Insieme – Veronica Teodori

SEZ. C – Prosa Superiori di II grado

Giuria Docenti

1) Le 3 S – Aurora Vannucci

2) Un calice di vino rosso – Caterina De Leo

3) Cos’è – Gaia Clementini

La collana – Martina Maria Giacalone

Giuria giovani

Un capitano con la sua vendetta – Elena Guido

SEZ. D – Poesia Superiori di II grado

Giuria Docenti

1) Corri bambino – Maria Sole Bertossi

2) Canto Primevo – Angela Di Palo

3) MaterNatura- Flaminia Mitrano

Giuria giovani

Vita – Matteo Di Pasquale

A nome della scuola un grazie speciale a tutti i partecipanti, agli insegnati e studenti che si sono impegnati nella giuria e a chi, ancora dopo diciassette anni, sostiene ancora questo evento.

Le opere vincitrici sono state elette da alunni del liceo Vian; complimenti anche alle lettrici che hanno interpretato i premi vincitori.

Federico Canini