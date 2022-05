Bracciano, al Vian il cortometraggio “Le Mosche”

Appuntamento alle 10 e 30 al liceo scientifico statale “Ignazio Vian” di Bracciano, dove questa mattina va in scena l’evento speciale dedicato alla proiezione del cortometraggio “Le Mosche”. A seguire un incontro con l’autore e i giovani attori del cast. L’evento si svolge all’interno del ciclo di incontri “Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano…”; un’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Bracciano.

Il cortometraggio racconta le vicissitudini e le avventure di un gruppo di ragazzi abbandonati a sé stessi, mentre la vita, placida e sonnacchiosa in apparenza, scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascineranno verso un epilogo tragico e irreparabile.