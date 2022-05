Covid, i numeri di giornata diramati dalla Regione Lazio

“Oggi nel Lazio su 10.299 tamponi molecolari e 29.091 tamponi antigenici per un totale di 39.390 tamponi, si registrano 4.759 nuovi casi positivi (-294), sono 15 i decessi (+4), 1.171 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive ( = ) e +5.450 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,0%. I casi a Roma città sono a quota 2.157.

Sono stati inviati 230 mila sms a over 80 per ricordare l’importanza della quarta dose di vaccino. Si puo’ prenotare dal proprio medico, in farmacia oppure prenotando su Salute Lazio”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.