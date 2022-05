Roma, si lavora per il mondiale di equitazione

“Questa mattina, insieme alla Sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino e all’ingegnere Federico Ranieri di Astral, abbiamo effettuato diversi sopralluoghi ai Pratoni del Vivaro in vista dei prossimi mondiali di equitazione.

Sopralluoghi- commenta la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia – per verificare le condizioni delle strade provinciali che saranno interessate dall’evento e per programmare gli ultimi interventi necessari che, oltre a migliorare la viabilità della zona, accoglieranno in piena sicurezza tutti gli appassionati e gli atleti che prenderanno parte ai mondiali”.