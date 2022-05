Oriolo Romano, tre appuntamenti per parlare di donne e tumori

Nel 2020 l’Associazione di Promozione Sociale Spazio Supporto Donna di Oriolo Romano ha

partecipato al bando del Bilancio Partecipativo indetto dal Comune di Oriolo Romano e ha vinto con il progetto formativo “Da Amazzone a Afrodite – Laboratorio per il recupero dell’integrità e della forza vitale” dedicato alle donne che hanno affrontato malattie oncologiche.

Finalmente, superati gli ostacoli della pandemia che ci hanno impedito di realizzarlo sia nel 2020 che nel 2021, il 14 maggio 2022 possiamo dare il via al laboratorio. L’esperienza formativa si articola in tre fasi.

La prima fase è costituita da tre incontri di due ore ciascuno il cui obiettivo per le partecipanti è sperimentare il riappropriarsi del proprio corpo, dei propri sensi e delle proprie emozioni, feriti ed offuscati dalla malattia. Per questa esperienza saranno liberamente utilizzate le tecniche il Metodo Strasberg dell’Actor Studio di New York.

La seconda fase coinvolgerà le partecipanti nella progettazione e realizzazione di un video in cui rappresentare con proprie modalità creative l’esperienza, i risultati ottenuti ed eventuali nuove prospettive acquisite con il laboratorio. La terza fase consisterà nella presentazione del progetto e proiezione del video realizzato dalle partecipanti aperta ai famigliari delle donne e a tutta la cittadinanza con il l’obiettivo di trasmettere

la fiducia nelle Terapie Integrate che consentono a una donna che affronta la malattia oncologica, di affiancare al coraggio e all’energia dell’Amazzone che combatte per sconfiggere la malattia, l’amore di Afrodite per coltivare il proprio piacere, la propria bellezza e il proprio benessere. Sono aperte le iscrizioni al laboratorio. La partecipazione è gratuita, ma è a numero chiuso, è necessario iscriversi entro il 12 maggio 2022 e saranno accettate le iscrizioni in ordine di data fino al raggiungimento del numero previsto. La sede del laboratorio è presso Spazio Supporto Donna a Oriolo Romano.