Civitavecchia, il 5 maggio c’è “Donne e Sport tra opportunità e disuguaglianze”

La leadership femminile e l’Equality Pay saranno i temi affrontati nel prossimo convegno dal titolo “Donne e Sport tra opportunità e disuguaglianze” organizzato dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Coni Comitato regionale Lazio.

Sono temi fondamentali per la Donna che lavora, la cui immagine è ancora fortemente influenzata dagli stereotipi di genere che tendono ad associare il femminile a valori quali la famiglia, la maternità, la cura degli altri. Il risultato è che i percorsi professionali delle donne, fin dalle prime scelte scolastiche, finiscono per indirizzarsi verso ambiti ritenuti “più adatti” (come l’insegnamento o il settore della salute) a discapito, ad esempio, di percorsi nelle materie STEM. Allo stesso modo, la donna viene collegata istintivamente a ruoli di tipo gregario (l’assistente, la segretaria, la receptionist, la collaboratrice) mentre i ruoli di vertice vengono associati a figure maschili. Anche nell’ambito sportivo non esiste un modello di riferimento per la leadership femminile.

Dopo l’introduzione della Presidente della Sezione FIDAPA di Civitavecchia Maria Cristina Ciaffi e i saluti istituzionali del Sindaco Ernesto Tedesco, della Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, dell’Assessore Comunale con delega alle pari opportunità Cinzia Napoli, del Consigliere Comunale con delega allo Sport Matteo Iacomelli, tanti gli interventi previsti moderati dalla Socia Fidapa Stefania Di Iorio promotrice del convegno.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Civitavecchia, con il Polo universitario di Civitavecchia, con le associazioni sportive cittadine e con i ragazzi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo di Civitavecchia.

L’appuntamento è per giovedì 5 maggio alle ore 17 presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ. in Piazza Verdi – Civitavecchia.