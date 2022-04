Le news della Regione Lazio griffate Emiliano Minucci

Sanità. Ospedale di Bracciano, inaugurazione lunedì prossimo del reparto di lunga degenza e avvio della chirurgia urologia.

Ricerca. La Regione stanzia 70 MLN/€ per evitare la “fuga di cervelli” all’estero di ricercatrici e ricercatori grazie ad un contributo di 2000 euro/anno per continuare a fare ricerca nel Lazio.

Sviluppo. Superata la prima fase di valutazione da parte del MUR per la realizzazione del Technopole di Roma, infrastruttura destinata alla ricerca in settori strategici per il futuro.

1 MLN/€ a bando per le attività a favore degli #anziani e dei centri di aggregazione per la terza età.

In arrivo nuovo bando da 3,6 MLN/€ per riqualificare i #mercati.